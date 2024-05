Alto contraste

Estudantes da rede pública conhecem locais históricos de Ribeirão Preto

Um projeto está levando estudantes da rede pública de ensino a conhecerem um pouco mais da história de Ribeirão Preto. Junto com professores, os alunos percorrem vários pontos importantes no Centro da cidade e descobrem detalhes que, antes, passavam despercebidos. A iniciativa voluntária do projeto Trilhas Urbanas faz estudantes terem uma nova percepção do passado, do presente e do futuro da cidade.

*Reportagem exibida em 28/05/2024.