Exclusivo: médicos estudam novo caso de gêmeas siamesas no HC de Ribeirão Preto Irmãs Helena e Heloiza têm 3 meses e estão internadas e passando por avaliações no HC desde que nasceram

Médicos estudam terceiro caso de gêmeas siamesas no HC de Ribeirão Preto

Mais um caso de separação de irmãs siamesas está sendo estudado pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. As irmãs Helena e Heloiza, de 3 meses, estão internadas e passando por avaliações no HC desde que nasceram, e a primeira cirurgia de separação só deve acontecer daqui a 1 ano e meio. Por conta dos cuidados, a mãe das crianças está morando no hospital e o pai está desempregado; a família pede ajuda.

*Reportagem exibida em 09/04/2024.