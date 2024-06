Experiência e comprometimento: empresas buscam profissionais com mais de 50 anos, em Ribeirão Preto Na região, rede de supermercados está com 500 vagas abertas para a faixa etária

Nos últimos 12 meses, foram criadas no estado de São Paulo quase 245 mil vagas. Ribeirão Preto ocupa o 7º lugar no estado com mais contratações. Na região, uma rede de supermercados está com 500 vagas abertas - a aposta é em profissionais que, muitas vezes, são esquecidos pelas empresas.

*Reportagem exibida em 20/06/2024.