“Experiência Rio” traz a Ribeirão Preto encantos e cultura do Rio de Janeiro Evento nesta segunda (14) contou com palestras, rodadas de negócios e cultura fluminense SP Record|Do R7 Record Interior SP 15/10/2024 - 09h51 (Atualizado em 15/10/2024 - 10h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

“Experiência Rio” traz a Ribeirão Preto encantos e cultura do Rio de Janeiro

Um pedacinho do Rio de Janeiro em Ribeirão Preto: é o evento “Experiência Rio”, realizado nesta segunda (14) pela Secretária de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. O evento vai percorrer 10 cidades do Brasil mostrando os atrativos turísticos do estado do Rio de Janeiro, com palestras, rodadas de negócios e mais detalhes da cultura fluminense.

*Reportagem exibida em 14/10/2024.