Fat Family faz show gratuito nesta quinta (6), no Sesi Sertãozinho Apresentação celebra os 25 anos de carreira do grupo musical

Nesta quinta (6), tem show gratuito do grupo Fat Family no Sesi, em sertãozinho. A apresentação é em celebração aos 25 anos de carreira do grupo musical. Suzete Cipriano, uma das integrantes da banda, falou sobre a expectativa para o show na nossa região.

*Reportagem exibida em 05/06/2024.