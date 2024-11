Faturamento de franquias cresce 17% em 2024 e chega a quase R$ 1 bi em Ribeirão Preto Segmento empregou mais de 12,6 mil pessoas na cidade, de acordo com dados da associação do setor SP Record|Do R7 Record Interior SP 19/11/2024 - 09h50 (Atualizado em 19/11/2024 - 09h50 ) twitter

O mercado de franquias faturou R$ 968 milhões e cresceu quase 17% em Ribeirão Preto, em 2024, segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF). A cidade teve um dos melhores desempenhos do Brasil na comparação com 2023, e o segmento emprega mais de 12,6 mil pessoas no município. Quem investe em franquias, sabe que tem desafios como qualquer negócio e diz estar satisfeito.

*Reportagem exibida em 18/11/2024.