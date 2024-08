Feira do Livro de Ribeirão Preto termina com palestras, bate-papos e espetáculos infantis Toda a programação da feira é gratuita e aberta para o público SP Record|Do R7 Record Interior SP 12/08/2024 - 09h46 (Atualizado em 12/08/2024 - 09h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Feira do Livro de Ribeirão Preto termina com palestras, bate-papos e espetáculos infantis

A Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto terminou neste domingo (11), com muita programação gratuita para o público. Entre as atividades previstas, venda e troca de livros, exposições e espetáculos infantis.

*Reportagem exibida em 09/08/2024.