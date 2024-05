SP Record |Do R7 Record Interior SP

Final do Paulistão A4: Rio Branco e Francana se enfrentam neste sábado (4) pelo título Veterana renovou o contrato com o técnico Wantuil Rodrigues por mais uma temporada

Alto contraste

A+

A-

Final do Paulistão A4: Rio Branco e Francana se enfrentam neste sábado (4) pelo título

A Francana viaja nesta sexta (3) para Americana, onde encara o Rio Branco pelo primeiro jogo da grande final do Paulistão Série A4. Os dois times já conquistaram o acesso para a Série A3 do Paulistão, e a Veterana renovou o contrato com o técnico Wantuil Rodrigues por mais uma temporada.

*Reportagem exibida em 02/05/2024.