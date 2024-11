Franca, 200 anos: aniversário da cidade tem chegada do Papai Noel e surpresas Cidade também ganhou nesta quinta (28) o Sesc Franca, maior unidade do interior de SP SP Record|Do R7 Record Interior SP 29/11/2024 - 11h00 (Atualizado em 29/11/2024 - 11h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Franca, 200 anos: aniversário da cidade tem chegada do Papai Noel e surpresas

Franca completa nesta quinta (28) 200 anos de história. A comemoração do bicentenário francano teve chegada do Papai Noel e muita festa com o corte do bolo de aniversário. De presente, a cidade também recebeu a inauguração do Sesc Franca, maior unidade do Sesc do interior de São Paulo.

*Reportagem exibida em 28/11/2024.