Gás de cozinha e gasolina sofrem aumento nos preços a partir desta terça (9) Reajuste nos preços foi anunciado pela Petrobras e já é sentido no bolso dos consumidores

A partir desta terça (9), vai ter reajuste no preço da gasolina e do gás de cozinha. O aumento anunciado pela Petrobras é de um aumento de R$ 0,20 por litro da gasolina, que sofre o primeiro reajuste de preços no ano; já o gás de cozinha vai subir R$ 3,10.

*Reportagem exibida em 08/07/2024.