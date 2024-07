HC de Ribeirão Preto receberá verba de destinação do imposto de renda a partir de 2025 Contribuintes pessoa física poderão destinar até 6% do imposto para a unidade, beneficiando pacientes do SUS

SP Record|Do R7 Record Interior SP 05/07/2024 - 09h52 (Atualizado em 05/07/2024 - 09h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share