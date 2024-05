Alto contraste

Hospital de Amor de Barretos arrecada doações e envia profissionais de saúde ao RS

O Hospital de Amor de Barretos está realizando uma campanha de arrecadação de mantimentos para ajudar as vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Além disso, profissionais de saúde do Hospital serão enviados para prestar apoio às vítimas; quem fala mais sobre o assunto é a gerente de enfermagem do Hospital de Amor, Milena Roberta Teixeira.

*Reportagem exibida em 13/05/2024.