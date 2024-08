IFSP de Sertãozinho abre inscrições para curso técnico em cervejaria Aulas são gratuitas, com foco na especialização na produção cervejeira; saiba como participar SP Record|Do R7 Record Interior SP 21/08/2024 - 09h40 (Atualizado em 21/08/2024 - 09h40 ) ‌



IFSP de Sertãozinho abre inscrições para curso técnico em cervejaria

Ribeirão Preto é, oficialmente, a capital do chope e da cerveja artesanal, e esse crescimento do setor cervejeiro se espalhou por toda a região. O câmpus de Sertãozinho do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) está com inscrições abertas até o dia 8 de setembro para o curso técnico gratuito em cervejaria.

*Reportagem exibida em 20/08/2024.