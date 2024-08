Incêndios em SP: associação repudia uso de queimadas como método de colheita da cana Queimadas devem trazer prejuízos de R$ 350 milhões a produtores de cana em SP SP Record|Do R7 Record Interior SP 27/08/2024 - 10h05 (Atualizado em 27/08/2024 - 10h08 ) ‌



Incêndios em SP: associação repudia uso de queimadas como método de colheita da cana

As queimadas devem trazer prejuízos de R$ 350 milhões para os produtores de cana-de-açúcar de São Paulo. O estado é responsável por mais da metade da produção nacional de cana. Nos últimos dias, foram queimados pelo menos 59 mil hectares em áreas de cultivo, e pode haver impacto direto nos preços do etanol e do açúcar. A Associação dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo (Canaoeste) divulgou nota de repúdio afirmando o compromisso com a preservação do meio ambiente e com a extinção da queimada como método de colheita da cana.

*Reportagem exibida em 26/08/2024.