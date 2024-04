Alto contraste

Talento musical: irmãs venezuelanas Estefany e Gabriely preparam novos trabalhos

As cantoras venezuelanas Estefany e Gabriely estão escrevendo um novo capítulo na trajetória musical. As irmãs, que escolheram Ribeirão Preto para viver, fazem muito sucesso nas redes sociais com covers de canções famosas. Agora, as vozes potentes da dupla serão ouvidas em um novo trabalho, que deve ser lançado em maio.

*Reportagem exibida em 12/04/2024.