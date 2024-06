Alto contraste

Jovem baleado por engano: atirador vai responder em liberdade, em Ribeirão Preto

Vai responder em liberdade o homem que atirou contra o assistente de uma banda no estacionamento na região da Baixada, neste domingo (2), no Centro de Ribeirão Preto. O suspeito, Rafael Mazucato, de 41 anos, brigou com um funcionário do estacionamento, voltou pouco tempo depois e acabou atingindo Ruan Cezar Godoi, de 22 anos, que estava no local e não tinha relação com a discussão. O jovem está internado em estado gravíssimo no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.

*Reportagem exibida em 03/06/2024.