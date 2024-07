Julho Verde: Conscientização Sobre Câncer de Cabeça e Pescoço Campanha de Prevenção e Diagnóstico Precoce SP Record|Do R7 Record Interior SP 30/07/2024 - 17h27 (Atualizado em 30/07/2024 - 17h27 ) ‌



Julho Verde: Conscientização Sobre Câncer de Cabeça e Pescoço

O Hospital de Amor em Barretos, referência no tratamento do câncer de cabeça e pescoço, participa da campanha Julho Verde. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, estima-se que mais de 39 mil pessoas serão diagnosticadas com a doença no Brasil até o final do ano. O diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de cura.

