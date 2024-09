Lar de Amor abriga famílias de pacientes com câncer em Barretos Iniciativa do Hospital de Amor recebe pacientes e familiares que não têm onde ficar durante tratamento SP Record|Do R7 Record Interior SP 12/09/2024 - 09h30 (Atualizado em 12/09/2024 - 09h30 ) ‌



Lar de Amor abriga famílias de pacientes com câncer em Barretos

O SP Record foi conhecer de perto o Lar de Amor, uma iniciativa do Hospital de Amor de Barretos que abriga famílias de pacientes com câncer que não têm onde ficar durante o tratamento. Entre os hospedados, está o pequeno Tiago, de 7 anos, natural do Pará e em tratamento contra uma leucemia.

*Reportagem exibida em 11/09/2024.