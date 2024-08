Mãe de brasileiro que morreu no Peru denuncia sumiço de R$ 18 mil das contas do filho, em Franca Clederson Marques morreu em julho, a caminho de Machu Picchu; dinheiro teria desaparecido 6 dias após a morte dele SP Record|Do R7 Record Interior SP 09/08/2024 - 09h50 (Atualizado em 09/08/2024 - 09h51 ) ‌



A mãe do professor Clederson Marques, de 37 anos, natural de Franca que teve um mal súbito e morreu em um trem a caminho de Machu Picchu, no Peru, em julho deste ano, procurou a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência por estelionato. Segundo Berenice Marques, mais de R$ 18 mil teriam desaparecido da conta do professor 6 dias após a morte dele.

*Reportagem exibida em 08/08/2024.