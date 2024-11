Médico pesquisador de terapia contra câncer em SP emociona redes ao anunciar que descobriu ter tumor raro Vanderson Rocha foi diagnosticado com sarcoma próximo ao intestino, raro tumor em adultos; ele está participando de pesquisa da terapia Car-T Cell, com a ajuda da USP de Ribeirão Preto SP Record|Do R7 Record Interior SP 26/11/2024 - 10h09 (Atualizado em 26/11/2024 - 10h09 ) twitter

Um dos médicos que fazem parte da equipe que desenvolve uma terapia inédita contra o câncer pelo SUS, com a ajuda do Hemocentro e da USP de Ribeirão Preto, foi diagnosticado com um tipo raro de tumor em adultos. Doutor em Hematologia e Terapia Celular, o médico Vanderson Rocha recebeu milhares de mensagens de apoio após publicar um vídeo nas redes sociais anunciando ter câncer.