Mercado de vinhos e adegas ganha cada vez mais espaço em Ribeirão Preto Com vinícolas na região, bebida também tem conquistado novos adeptos SP Record|Do R7 Record Interior SP 16/08/2024 - 10h44 (Atualizado em 16/08/2024 - 10h44 )



Mercado de vinhos e adegas ganha cada vez mais espaço em Ribeirão Preto

Você gosta de vinho? Uma pesquisa recente mostrou que hoje, no Brasil, existe mais que o dobro de consumidores de vinho do que havia em 2010. Pensando nisso, muita gente resolveu reformar a casa e reservar um local especial para a adega. Em Ribeirão Preto, a procura por projetos com espaço reservado ao vinho disparou nas lojas que fazem móveis planejados. Com vinícolas na região, a bebida também ganhado cada vez mais espaço entre os consumidores e comerciantes.

*Reportagem exibida em 15/08/2024.