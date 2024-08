Mulheres representam 34% dos cargos de liderança em empresas de Ribeirão Preto Potencial das mulheres pode ser explorado por meio da capacitação, apontam especialistas SP Record|Do R7 Record Interior SP 07/08/2024 - 09h31 (Atualizado em 07/08/2024 - 09h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Mulheres representam 34% dos cargos de liderança em empresas de Ribeirão Preto

As mulheres ocupam cada vez mais cargos de liderança nas empresas, mas ainda enfrentam muitos desafios. Em Ribeirão Preto, segundo o levantamento de uma empresa, elas estão à frente de 3 a cada 10 negócios na cidade. De acordo com especialistas do setor, existe um grande potencial nas mulheres que pode ser explorado por meio da capacitação, entendimento das necessidades das profissionais e da criação de oportunidades.

*Reportagem exibida em 06/08/2024.