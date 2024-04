SP Record |Do R7 Record Interior SP

O número de multas de trânsito aplicadas nos primeiros três meses de 2024, em Ribeirão Preto, quase dobrou na comparação com o mesmo período de 2023. A arrecadação da RP Mobi com as multas em 2024 já passa dos R$ 10 milhões; o excesso de velocidade é a principal infração cometida pelos motoristas na cidade.

*Reportagem exibida em 23/04/2024.