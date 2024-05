Multiplan Hall abre lote de ingressos solidários para o show do Titãs, em Ribeirão Preto Renda obtida com venda de ingressos será revertida para ajuda ao Rio Grande do Sul; show é neste sábado (11)

SP Record|Do R7 Record Interior SP 09/05/2024 - 10h16 (Atualizado em 09/05/2024 - 10h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share