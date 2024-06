SP Record |Do R7 Record Interior SP

Música e comida boa: Arraiá Mió Di Bão ajuda entidades assistenciais de Ribeirão Preto Festa vai até o dia 30 de junho, no Novo Shopping, com várias atrações para o público

As festas juninas tão esperadas por muita gente já chegaram. No Novo Shopping, em Ribeirão Preto, acontece desde a quinta (30) a 2ª edição do Arraiá Mió Di Bão, que terá parte da renda revertida para entidades assistenciais da cidade.

*Reportagem exibida em 31/05/2024.