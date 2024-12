Mutirão do emprego na Biblioteca Sinhá Junqueira oferece 3,5 mil vagas, em Ribeirão Preto Oportunidades são para comércio varejista, restaurantes, bares, supermercados e outros; saiba mais SP Record|Do R7 Record Interior SP 04/12/2024 - 10h29 (Atualizado em 04/12/2024 - 10h29 ) twitter

Nesta quarta (4), tem mutirão do emprego com oferta de 3,5 mil vagas de trabalho, em Ribeirão Preto. O evento acontece na Biblioteca Sinhá Junqueira e as oportunidades são para comércio varejista, restaurantes, bares, supermercados e outros.

*Reportagem exibida em 03/12/2024.