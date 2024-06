SP Record |Do R7 Record Interior SP

Noite de festa: Lucas Dias é destaque na premiação do NBB 2023/24 Franca Basquete faturou vários troféus na cerimônia especial dos melhores da competição

Os melhores do Novo Basquete Brasil foram premiados numa cerimônia especial. Além de conquistar o título de tricampeão nacional, o time de Franca também faturou vários troféus. Mais uma vez, a estrela do campeonato foi o capitão do Touro, o ala/pivô Lucas Dias.

*Reportagem exibida em 19/06/2024.