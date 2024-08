O Voto na Record: 5 candidatos disputarão a prefeitura de Ribeirão Preto nas Eleições 2024 Segunda-feira (5) foi o último dia para a escolha dos candidatos às prefeituras em todo o Brasil SP Record|Do R7 Record Interior SP 06/08/2024 - 10h44 (Atualizado em 06/08/2024 - 10h44 ) ‌



Entraram na reta final as convenções partidárias para as eleições municipais de outubro. Esta segunda (5) foi o último dia para a escolha dos candidatos às prefeituras em todo o Brasil. Em Ribeirão Preto, as últimas convenções aconteceram no final de semana - cinco candidatos estão na disputa pela Prefeitura.

*Reportagem exibida em 05/08/2024.