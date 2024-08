O Voto na Record: veja regras para as eleições municipais de 2024 Primeiro turno acontece no dia 6 de outubro, com eleição de vereadores, prefeitos e vices SP Record|Do R7 Record Interior SP 30/08/2024 - 09h36 (Atualizado em 30/08/2024 - 09h36 ) ‌



O Voto na Record: veja as regras para as eleições municipais de 2024

Falta pouco mais de um mês para as eleições municipais: no dia 6 de outubro, acontece o primeiro turno, e serão eleitos vereadores, prefeitos e vices. O analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), Guilherme Terra Carnio, fala sobre as regras para as eleições municipais de 2024.

*Reportagem exibida em 29/08/2024.