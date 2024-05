Oscar do agronegócio: prêmio 100 Mais Influentes do Agro valoriza lideranças em Ribeirão Preto Record Interior foi a emissora oficial da festa realizada em um dos principais símbolos da cidade

Na semana da Agrishow, em que Ribeirão Preto se torna a capital brasileira do agronegócio, um evento no Theatro Pedro II premiou lideranças do agro. É o prêmio 100 Mais Influentes do Agro, promovido pelo Grupo Mídia. A Record Interior foi a emissora oficial da festa, realizada em um dos principais símbolos da cidade.

*Reportagem exibida em 01/05/2024.