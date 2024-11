Pacote fiscal do governo: entenda o que muda para trabalhadores após novas medidas Anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pacote de ajuste fiscal pretende economizar R$ 70 bi em 2 anos SP Record|Do R7 Record Interior SP 29/11/2024 - 10h56 (Atualizado em 29/11/2024 - 10h56 ) twitter

Pacote fiscal do governo: entenda o que muda para trabalhadores após novas medidas

Com o objetivo de economizar R$ 70 bilhões nos próximos dois anos, a equipe econômica do governo Lula, anunciou nesta quinta (28) propostas para limitar o aumento do salário-mínimo, restringir o pagamento do abono salarial e taxar quem ganha mais de R$ 50 mil. Paralelo a isso, o governo também propõe isentar do imposto de renda, quem ganha até R$ 5 mil por mês. Para entrar em vigor, as mudanças precisam ser aprovadas no Congresso.

*Reportagem exibida em 28/11/2024.