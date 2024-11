Pagamento do 13° salário deve injetar R$ 647 milhões na economia de Ribeirão Preto Primeira parcela do pagamento extra deve ser depositada até o dia 30 de novembro; economista explica como se planejar SP Record|Do R7 Record Interior SP 19/11/2024 - 10h00 (Atualizado em 19/11/2024 - 10h00 ) twitter

Pagamento do 13° salário deve injetar R$ 647 milhões na economia de Ribeirão Preto

Dia 30 de novembro é o prazo final para o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos trabalhadores - e muita gente vai utilizar o dinheiro extra para garantir os produtos para as ceias de fim de ano. Enquanto isso, outras pessoas A previsão é que cerca de R$ 647 milhões sejam injetados na economia de Ribeirão Preto em 2024. Lívia Piola, analista do Instituto de Economia Maurilio Biagi da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto (Acirp), fala mais sobre o assunto.

*Reportagem exibida em 18/11/2024.