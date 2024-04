Alto contraste

Paulistão A4: a ‘música perdida’ que narra o acesso da Francana à elite do Paulista em 1977

A Francana está se preparando uma partida decisiva que pode garantir a subida do time para a Série A3 do Paulistão, no próximo domingo (28), contra o Ska Brasil. Mas o que muitos não sabem é que uma música retrata os 90 minutos do jogo que garantiu o acesso da Veterana à elite do Paulistão, em 1977. A trilha sonora, que estava perdida, pode ser uma inspiração para a atual geração.

*Reportagem exibida em 24/04/2024.