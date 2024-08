Perigo no trânsito: atropelamentos em rodovias da região de Ribeirão Preto crescem em 2024 Concessionária de rodovias já registrou 22 ocorrências de janeiro a agosto, aumento de 80% em relação a anos anteriores SP Record|Do R7 Record Interior SP 15/08/2024 - 09h50 (Atualizado em 15/08/2024 - 09h50 ) ‌



Perigo no trânsito: atropelamentos em rodovias da região de Ribeirão Preto crescem em 2024

Alerta de perigo no trânsito: cresceu o número de atropelamentos nos perímetros urbanos das rodovias da região de Ribeirão Preto e Franca. De acordo com dados de uma concessionária, o aumento foi de 80% em 2024, na comparação com os anos anteriores.

*Reportagem exibida em 14/08/2024.