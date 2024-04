Alto contraste

Personais dizem que estão perdendo alunas após caso Gracyanne e Belo, em Ribeirão Preto

Na última semana, um assunto tomou conta do noticiário de celebridades e das redes sociais: o fim do casamento entre a influenciadora Gracyanne Barbosa e o cantor Belo. A musa fitness admitiu que teve um relacionamento com o personal trainer dela. Depois que o caso se tornou público, educadores físicos de Ribeirão Preto dizem que alunas estão cancelando as aulas por causa da desconfiança dos maridos.

*Reportagem exibida em 26/04/2024.