Pesquisadores testam células de defesa NK para combate ao câncer em Ribeirão Preto

Uma nova esperança de cura contra o câncer está em pesquisa no Hemocentro de Ribeirão Preto, pioneiro na América Latina em estudos de terapias contra a doença. Os novos testes são da terapia com as células NK; elas fazem parte do sistema natural de defesa do nosso corpo e têm esse efeito potencializado contra tumores em laboratório.

*Reportagem exibida em 04/06/2024.