Prefeito eleito Ricardo Silva anuncia membros do gabinete de transição, em Ribeirão Preto
SP Record|Do R7 Record Interior SP
06/11/2024 - 10h07 (Atualizado em 06/11/2024 - 10h07 )

Prefeito eleito Ricardo Silva anuncia membros do gabinete de transição, em Ribeirão Preto

O prefeito eleito de Ribeirão Preto, Ricardo Silva (PSD), anunciou oficialmente nesta terça (5) a instalação do gabinete de transição do novo governo. O evento contou com a presença de representantes da sociedade civil, que vão participar da equipe nesse período de elaboração de projetos.

*Reportagem exibida em 05/11/2024.