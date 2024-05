Premiação reúne os 100 mais influentes do agronegócio, em Ribeirão Preto Evento premia lideranças que fazem do agro brasileiro uma potência mundial

Alto contraste

A+

A-

Premiação reúne os 100 mais influentes do agronegócio, em Ribeirão Preto

O agronegócio é um dos setores mais promissores do país: sustentabilidade, investimento em pesquisa e tecnologia no campo fazem do agro brasileiro uma potência mundial. E a premiação 100 Mais Influentes do Agronegócio, que aconteceu nesta terça (30), no Theatro Pedro II, em Ribeirão Preto, mostra a força desse setor.

*Reportagem exibida em 30/04/2024.