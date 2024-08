Queda de avião no interior de SP: VOEPASS convoca coletiva de imprensa em Ribeirão Preto Aeronave caiu em área de condomínio fechado e matou 62 pessoas em Vinhedo (SP) nesta sexta (9) SP Record|Do R7 Record Interior SP 12/08/2024 - 09h24 (Atualizado em 12/08/2024 - 09h24 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Queda de avião no interior de SP: VOEPASS convoca coletiva de imprensa em Ribeirão Preto

A companhia aérea VOEPASS convocou uma coletiva de imprensa na noite desta sexta (9) em Ribeirão Preto para falar sobre as ações da empresa diante da tragédia do voo 2283, em Vinhedo, interior de São Paulo, que deixou 62 mortos. Um gabinete de crise com representantes das forças de segurança de São Paulo e integrantes do Ministério de Portos e Aeroportos, da Agência Nacional de Aviação Civil (anac), do Governo do Paraná e profissionais de assistência social, foi instalado no local para acompanhar e auxiliar nos trabalhos.

*Reportagem exibida em 09/08/2024.