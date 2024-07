Alto contraste

Redes sociais: vantagens e desvantagens da exposição de crianças e adolescentes

De acordo com um relatório divulgado por uma agência de comunicação, o Brasil está em 2º lugar entre os países que mais gastam tempo em redes sociais, com uma média de 9 horas semanais. São várias as razões que fazem os brasileiros dedicarem bastante tempo às redes sociais e a criatividade tem a ver com isso. Tem até mães que criam perfis para seus filhos transformando-os em influenciadores mirins. Mas será que essa exposição tem um impacto positivo nessas crianças?

*Reportagem exibida em 01/07/2024.