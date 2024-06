SP Record |Do R7 Record Interior SP

Reunião na Câmara discute problema dos fios soltos nas ruas de Ribeirão Preto

A Câmara de Ribeirão Preto discutiu nesta quinta (27) medidas para reforçar as ações para diminuir a quantidade de fios soltos na cidade. A preocupação é com o risco de acidentes com pedestres, motociclistas e motoristas.

*Reportagem exibida em 27/06/2024.