Ribeirão Preto comemora 168 anos com programação cultural especial Prefeitura disponibiliza mais de 150 atividades gratuitas em celebração ao aniversário da cidade

Ribeirão Preto comemora 168 anos com programação cultural especial

O aniversário de 168 anos de Ribeirão Preto é só no dia 19 de junho, mas as comemorações já começaram com uma programação cultural especial. São mais de 150 atividades gratuitas espalhadas pela cidade.

*Reportagem exibida em 31/05/2024.