Ribeirão Preto recebe festival do torresmo até o próximo domingo (7) Torresmofest acontece na Praça João Marchesi, no Jardim São Luiz, e tem entrada gratuita

Ribeirão Preto recebe festival do torresmo até o próximo domingo (7)

Se você gosta de torresmo, essa dica é para você: até o domingo (7), tem mais uma edição do Torresmofest, em Ribeirão Preto, com vários pratos à base de carne suína. O evento acontece na Praça João Marchesi, no Jardim São Luiz, e tem entrada gratuita.

*Reportagem exibida em 04/07/2024.