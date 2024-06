Rodrigo Teaser, cover de Michael Jackson, se apresenta em Ribeirão Preto Jurado do “Canta Comigo” já se apresentou em diversos países do mundo fazendo homenagens ao Rei do Pop

Rodrigo Teaser, cover de Michael Jackson, se apresenta em Ribeirão Preto

Neste sábado (15), Ribeirão Preto recebe um dos principais covers de Michael Jackson no mundo. Rodrigo Teaser, jurado do “Canta Comigo”, já se apresentou em diversos países do mundo fazendo homenagens ao Rei do Pop. Antes de embarcar para uma turnê na China, Rodrigo se apresenta em solo ribeirão-pretano.

*Reportagem exibida em 14/06/2024.