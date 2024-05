Sobe para 107 o número de mortos após enchentes no Rio Grande do Sul Câmara de Ribeirão Preto arrecadou 4 toneladas em doações para vítimas da tragédia

Sobe para 107 o número de mortos após enchentes no Rio Grande do Sul

Voltamos a falar sobre as inundações no Rio Grande do Sul: subiu para 107 nesta quinta (9) o número de mortos após as enchentes históricas que atingiram o estado. A corrente de solidariedade na região de Ribeirão Preto não para de crescer: na Câmara de Ribeirão Preto, as doações para as vítimas das enchentes ultrapassaram a marca de 4 toneladas na manhã desta quinta (9).

*Reportagem exibida em 09/05/2024.