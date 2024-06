SP Record |Do R7 Record Interior SP

Startups: empresas apostam em inovação e sustentabilidade em Ribeirão Preto Empresas instaladas produzem de ‘bactérias do bem’ a semijoias feitas de material orgânico

Alto contraste

A+

A-

Startups de Ribeirão Preto estão apostando na sustentabilidade para inovar nos negócios. Entre as soluções produzidas pelas empresas instaladas no Supera Parque, estão “bactérias do bem”, capazes de evitar o entupimento de canos, e até mesmo semijoias feitas de pó de café coado.

*Reportagem exibida em 21/06/2024.