Tempo seco e fumaça: atendimentos por problemas respiratórios aumentam 40% em Ribeirão Preto Para fugir de sintomas como dor de garganta e tosse, alguns cuidados com a saúde são fundamentais, segundo especialistas SP Record|Do R7 Record Interior SP 30/08/2024 - 09h25 (Atualizado em 30/08/2024 - 09h29 ) ‌



Com o tempo seco e a fumaça das queimadas, o número de atendimentos de pessoas com problemas respiratórios aumentou 40% em Ribeirão Preto de acordo com dados da Secretaria da Saúde. Para fugir de sintomas como tosse, dor de garganta, nariz entupido, alguns cuidados com a saúde são fundamentais.

*Reportagem exibida em 29/08/2024.