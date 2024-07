Terceira Edição do Animal Day em Ribeirão Preto Oferece Adoção de Animais e Serviços Evento Promovido pela OAB Acontece na Casa da Advocacia e Cidadania SP Record|Do R7 Record Interior SP 29/07/2024 - 17h39 (Atualizado em 29/07/2024 - 17h39 ) ‌



Terceira Edição do Animal Day em Ribeirão Preto Oferece Adoção de Animais e Serviços

No dia 27/07/2024, acontece a terceira edição do Animal Day em Ribeirão Preto. O evento terá animais para adoção e vários serviços. É uma iniciativa da Comissão de Defesa e Direitos dos Animais da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Para falar sobre esse assunto, recebemos no estúdio a advogada Fabíola Coelho.

Reportagem exibida em 26/07/2024