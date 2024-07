‌



A+

A-

Viagem segura: dicas e cuidados de manutenção para o seu carro nas férias

Com as férias escolares de julho, muitos motoristas planejam viagens de carro com a família. Antes de pegar a estrada, é fundamental saber o estado do veículo, de preferência agendando uma revisão para a checagem dos principais componentes do automóvel.

*Reportagem exibida em 08/07/2024.