Agosto Dourado: a importância do incentivo ao aleitamento materno Organização Mundial da Saúde (OMS)considera leite materno um ‘alimento de ouro’ Visita na Record|Do R7 Record Interior SP 10/08/2024 - 15h10 (Atualizado em 10/08/2024 - 15h10 ) ‌



Estamos no chamado ‘Agosto Dourado’, mês de luta pelo incentivo à amamentação.A cor dourada foi escolhida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que considera o leite materno um “alimento de ouro”. Larissa Garcia Alves de Souza, biomédica especialista em aleitamento materno e diretora do Banco de Leite do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, fala mais sobre o assunto.